В Московском городском суде сегодня рассмотрят дело против Алексея Навального. Вчера сразу нескольких соратников политика и людей, выходивших в его поддержку, отправили под арест.

В последние дни фигурантами различных дел стали и коллеги, и родственники Алексея Навального. Так, его жену Юлию Щербинский суд Москвы оштрафовал вчера на двадцать тысяч рублей по административной статье об участии в несогласованной акции, повлёкшей помехи для пешеходов и транспорта.

В то же время пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 29-ого марта. Это произошло в рамках уже уголовного дела о нарушении санитарных правил. Такую же меру пресечения в связи с этой же ситуацией ранее назначили брату политика Олегу Навальному, его коллеге Любови Соболь, главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой и другим.

Также сразу в нескольких городах прошли задержания и аресты участников несогласованных акций за освобождение Навального. Например, в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в применении насилия к представителю власти, в Красноярске отправили под стражу подозреваемого по уголовному делу о неоднократном нарушении правил проведения митингов, а в Москве по соответствующей статье, но только административного кодекса, на 29 суток арестовали исполнительного директора движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова.

Еще по обвинению в участии в митинге 31-ого января муниципальный депутат Илья Яшин получил вчера штраф в размере 20 тысяч рублей.

Фотокорреспондента Ивана Клейменова, задержанного при освещении протестной акции 31 января в Москве, арестовали на 10 суток – сообщает проект ОВД Инфо со ссылкой на его жену.

При задержании силовики ударили его электрошокером и разбили голову. Несмотря на следы побоев, Клейменова оставили на ночь в полиции. Суд признал его виновным в участии в несанкционированной акции, повлекшей помехи движению транспорта и пешеходов.

В общей сложности на акциях 31 января были задержаны более 80 журналистов, среди которых — Сергей Пархоменко, Елена Костюченко и Даниил Туровский. У многих из них при этом были при себе пресс-карты, редакционные задания и жилеты с надписью «Пресса».