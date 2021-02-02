В Китае арестовали более 80 человек, которых подозревают в торговле поддельной вакциной от коронавируса

В Китае, по данным агентства Синьхуа, арестовали более 80 человек, которых подозревают в торговле поддельной вакциной от коронавируса. У них изъяли более 3 тыс. доз препарата.

Предполагаемые злоумышленники начиная с сентября прошлого года заполняли шприцы обычным физраствором и продавали его под видом вакцины компании Синофарм. Их сеть была выявлена в Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун. Китайская англоязычная газета Global Times со ссылкой на источники уточняет, что продавцы фальсификата, предположительно намеревались наладить и его экспорт.