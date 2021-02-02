ОВД-инфо: У спецприемника в Сахарово в Новой Москве выстроилась многочасовая очередь из автозаков с арестованными

У спецприемника в Сахарово в Новой Москве выстроилась многочасовая очередь из автозаков с арестованными, передает проект ОВД-инфо. В одном из автозаков находится 18 человек, а в другом — 31 человек, это при том, что машина рассчитана на 23 сидячих места. Выгрузить арестованных не могут, так как и в этом спецприемнике закончились свободные места. Полицейские объявляют, что время ожидания может составить до 48 часов. При этом в автозаке холодно, а задержанным не дают воды и не выпускают в туалет.
2021-02-02T08:05:00+03:00
2021-02-02T08:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:05, 02 февраля 2021
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