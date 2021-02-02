В Мьянме на фоне военного переворота сворачивает производство на своих двух заводах японский автоконцерн Suzuki – передает агентство Kyodo News.
Такое решение компания приняла из опасений за безопасность сотрудников. Решение о возобновлении работы заводов будет приниматься, исходя из дальнейшего развития ситуации в стране.
Накануне местные военные из-за несогласия с итогами выборов объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год, а также задержали депутатов и президента страны. С осуждением их действий выступили власти США и Евросоюза.
В Мьянме на фоне военного переворота сворачивает производство на своих двух заводах японский автоконцерн Suzuki
В Мьянме на фоне военного переворота сворачивает производство на своих двух заводах японский автоконцерн Suzuki – передает агентство Kyodo News.