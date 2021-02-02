Заместитель главного редактора Mash объявил о своем уходе после публикации репортажа из дворца под Геленджиком

Заместитель главного редактора телеграм-канала Mash Сергей Титов объявил о своем уходе после публикации репортажа из дворца под Геленджиком. Титов подчеркнул, что с большой любовью относится к холдингу, в который входит Mash, но в то же время отметил, что редакция действовала «под диктовку, «как в СССР».

Объект на мысе Идокопас в январе показал в своем фильме «Дворец для Путина» Алексей Навальный – расследование набрало более 100 миллионов просмотров.

После этого Mash опубликовал 10-минутный репортаж из дворца, в котором показал, что все здание находится на черновом этапе отделки.

Владельцем недвижимости себя объявил миллиардер Аркадий Ротенберг.