Американская звукозаписывающая компания расторгла контракт с певцом Мэрилином Мэнсоном после обвинений в издевательствах. Об этом со ссылкой на заявление компании Loma Vista Recordings пишет издание Hollywood Reporter. Упоминания Мэнсона уже удалили с ее сайта.

О том, что подвергалась издевательствам со стороны Мэнсона заявила актриса и модель Эван Рэйчел Вуд, с которой музыкант состоял в отношениях на протяжении четырех лет. Вскоре с похожими обвинениями выступили еще четыре девушки.