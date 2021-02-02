Высшая школа экономики расторгла контракт с арестованной за твит преподавательницей Анной Велликок – сообщает пресс-служба университета.

Администрация ВУЗа объяснила это тем, что из-за ареста Велликок не сможет провести семинары, для которых ее наняли. Ее страницу удалили с сайта учебного заведения.

Это произошло после того, как Велликок арестовали на 14 суток за ретвит о митинге в поддержку Алексея Навального. Велликок является подругой Георгия Албурова, который работает вместе с Навальным в Фонде борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом).