Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании. Как рассказал Национальной службе новостей научный руководитель ведомства Роман Вильфанд, неделя в столичном регионе началась с мягкой погоды, но ближе к пятнице температура снизится с 2-6 градусов ниже нуля до минус 10, а ночам до минус 17. Похолодание принесет с собой северный циклон. К концу выходных в отдельных районах Московской области прогнозируются заморозки до минус 22
2021-02-02T06:08:47+03:00
2021-02-02T06:08:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2783714-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:08, 02 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)