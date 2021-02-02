Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании. Как рассказал Национальной службе новостей научный руководитель ведомства Роман Вильфанд, неделя в столичном регионе началась с мягкой погоды, но ближе к пятнице температура снизится с 2-6 градусов ниже нуля до минус 10, а ночам до минус 17. Похолодание принесет с собой северный циклон. К концу выходных в отдельных районах Московской области прогнозируются заморозки до минус 22