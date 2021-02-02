Мосгорсуд Москвы рассмотрит требования о замене условного срока Алексея Навального на реальный

Мосгорсуд сегодня рассмотрит требование ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный – 3,5 года по делу Ив Роше. Пенитенциарное ведомство обосновывает это тем, что Навальный нарушил условия испытательного срока тем, что не отмечался у инспектора.

Иск Федеральной службы исполнения наказаний должен был рассматривать Симоновский суд, но из-за повышенного интереса со стороны журналистов заседание накануне перенесли в Московский городской суд. Навальный согласно приговору по делу «Ив Роше» получил три с половиной года условно и испытательный срок, который был продлен до конца прошлого года.

По данным ФСИН, еще до отравления в августе оппозиционер несколько раз нарушил обязательство о явке в уголовно-исполнительную инспекцию. Не отмечался он и после выписки из берлинской клиники «Шарите» в октябре. Также Навальный стал фигурантом очередного уголовного разбирательства – на этот раз о клевете на ветерана. Поэтому политик заслуживает лишения свободы.

Навальный после возвращения в Москву был помещен под стражу в Матросскую тишину. Сегодня его доставят в Мосгорсуд на заседание.

Адвокаты Навального представляли переведенную с немецкого справку из берлинской клинике Шарите о том, что политик находился под наблюдением врачей до 15 января. Ее приобщили к делу. Соратники Навального объявили о намерении провести несогласованную акцию в его поддержку около суда.

Политолог Михаил Виноградов сказал в нашем эфире, что, если с Алексею Навальному дадут реальный срок заключения, это станет ошибкой властей:

«Посадка Навального была бы не очень хорошим сценарием. В силу того, что Навальный в заключении опаснее и результативнее, чем когда он на воле, где его можно троллить и можно к нему цепляться. Пока нам дают сигналы, что вероятность его посадки — она высока»

В Генеральной прокуратуре заявили, что согласны с представлением столичного управления ФСИН о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный и готовы отстаивать свою позицию в суде.