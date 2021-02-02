Грузинский парламент рассмотрит вопрос о лишении мандатов 51 депутата от оппозиции

Об этом пишет агентство ТАСС. Это более трети законодательного собрания – в общей сложности там заседают 150 человек. С таким призывом ранее выступили сами эти депутаты – они считают, что парламентские выборы осенью прошлого года прошли с существенными фальсификациями, и бойкотировали работу органа в осеннюю сессию. Их требование поддержал и премьер Георгий Гахария.