Грузинский парламент рассмотрит вопрос о лишении мандатов 51 депутата от оппозиции

Об этом пишет агентство ТАСС. Это более трети законодательного собрания – в общей сложности там заседают 150 человек. С таким призывом ранее выступили сами эти депутаты – они считают, что парламентские выборы осенью прошлого года прошли с существенными фальсификациями, и бойкотировали работу органа в осеннюю сессию. Их требование поддержал и премьер Георгий Гахария.
2021-02-02T05:18:54+03:00
2021-02-02T05:23:30+03:00
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05:18, 02 февраля 2021
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