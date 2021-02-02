Корпорация Google выплатит почти 4 миллиона долларов из-за обвинений в трудовой дискриминации

Об этом отчиталось Министерство труда США.

Проверка показала, что в компании по-разному оплачивали работу мужчин и женщин в штатах Калифорния и Вашингтон. Кроме того, в Минтруде заявили о дискриминации по расе и гендеру при приеме на работу. В соответствии с мировым соглашением, выплаты получат более чем 5 с половиной тысяч нынешних сотрудников и соискателей вакансий.