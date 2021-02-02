Фотокорреспондента, задержанного на акции 31 января в Москве, арестовали на 10 суток

Ивана Клейменова арестовали на 10 суток – сообщает проект ОВД Инфо со ссылкой на его жену.

При задержании силовики ударили его электрошокером и разбили голову. Несмотря на следы побоев, Клейменова оставили на ночь в полиции. Суд признал его виновным в участии в несанкционированной акции, повлекшей помехи движению транспорта и пешеходов.

В общей сложности на акциях 31 января были задержаны более 80 журналистов, среди которых — Сергей Пархоменко, Елена Костюченко и Даниил Туровский. У многих из них при этом были при себе пресс-карты, редакционные задания и жилеты с надписью «Пресса».