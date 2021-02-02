Движение по улицам в районе Мосгорсуда ограничат из-за заседания по делу Навального

Столичное управление МВД сообщило, что часть улиц перекрыли с полуночи, остальные — с 9 утра.

Суд рассмотрит ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный – 3,5 года – по делу Ив Роше. Начало заседания запланировано на 10 утра. Изначально оно должно было проходить в Симоновском суде, но из-за большого количества заявок от журналистов его перенесли в более просторное здание Мосгорсуда.