Косово установило дипотношения с Израилем и пообещало открыть свое посольство в Иерусалиме в ближайшее время

Это частично признанное государство на Балканах – одна из мусульманских стран, нормализовавших отношения с Израилем в последние недели президентства Дональда Трамп при посредничестве его команды. Именно при Трампе в 2017-м США одними из первых перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Многие страны признают суверенитет Израиля только над западной половиной города, а восточную официально считают оккупированной частью Палестины.
2021-02-02T04:16:49+03:00
2021-02-02T04:16:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:16, 02 февраля 2021
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