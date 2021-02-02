Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что пострадал от секретного оружия в Москве

Рассказ Марка Полимеропулоса приводит Русская служба Би-би-си.

В декабре 2017 года бывший агент ездил Москву без прикрытия. Американец настаивает, что поехал в Москву не для участия в какой-нибудь разведоперации. В гостиничном номере ему стало плохо, он не мог стоять и чувствовал сильнейшую тошноту. По его словам, за время его работы на ЦРУ в него несколько раз стреляли, но это состояние было намного хуже. Мужчина уверен, что в ту ночь в Москве против него было применено секретное оружие с микроволновым излучением, с тех пор его регулярно мучает мигрень. Неладное он заподозрил потому, что похожие симптомы, начиная с 2016 года, описывали американские дипломаты, базировавшиеся на Кубе, а затем и некоторые канадские госслужащие.