Комитет по иностранным делам Палаты представителей США потребовал освобождения Алексея Навального, сообщает Голос Америки (признан иностранным агентом).

С этим требованием и совместным заявлением о нарушении прав человека в России выступили председатель комитета Грегори Микс и ведущий республиканец в нижней палате парламента Майкл Маккол Оба политика также потребовали немедленного освобождения тысяч задержанных протестующих, осудили подавление мирных демонстраций и задержания журналистов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что протесты в России вызваны коррупцией и автократией, а не вмешательством Вашингтона, как утверждают российские власти.