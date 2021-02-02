Комитет по иностранным делам Палаты представителей США потребовал освобождения Алексея Навального, сообщает Голос Америки (признан иностранным агентом).
С этим требованием и совместным заявлением о нарушении прав человека в России выступили председатель комитета Грегори Микс и ведущий республиканец в нижней палате парламента Майкл Маккол Оба политика также потребовали немедленного освобождения тысяч задержанных протестующих, осудили подавление мирных демонстраций и задержания журналистов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что протесты в России вызваны коррупцией и автократией, а не вмешательством Вашингтона, как утверждают российские власти.
Комитет по иностранным делам Палаты представителей США потребовал освобождения Алексея Навального
Комитет по иностранным делам Палаты представителей США потребовал освобождения Алексея Навального, сообщает Голос Америки (признан иностранным агентом).