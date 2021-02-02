После публикации о дворце под Геленджиком в телеграм-канале Mash объявил об увольнении заместитель его главреда

Сергей Титов подчеркнул, что уважает бывших коллег и холдинг, в который входит Mash, но отметил, что редакция действовала – цитата «под диктовку, как в СССР».

Комлпекс сооружений на мысе Идокопас показал в январе в своем фильме «Дворец для Путина» Алексей Навальный. Его работа набрала более 100 миллионов просмотров на ютубе. После этого Mash опубликовал 10-минутный репортаж из дворца, в котором показал, что все здание находится на черновом этапе отделки. А владельцем недвижимости объявил себя миллиардер Аркадий Ротенберг.