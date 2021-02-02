Мещанский суд Москвы сегодня начнет рассматривать обвинения в отношении фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok

Как говорится в сообщении франко-российской торгово-промышленной палаты, коллеги обвиняемого Филиппа Дельпаля выражают обеспокоенность тем, что уголовное право применяется к коммерческому спору.

Дело Baring Vostok началось в феврале 2019-го. По нему, кроме Дельпаля, задержали еще 5 связанных с фондом человек, в том числе его основателя Майкла Калви. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном масштабе. Сам Калви заявил, что виной всему — конфликт фонда из-за контроля над банком «Восточный» с крупнейшим миноритарием этой кредитной организации — Артемом Аветисяном. После резонанса в СМИ Калви перевели под домашний арест, который еще позже заменили запретом определенных действий. Сторона защиты требовала вернуть дело в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение составлено с нарушениями.