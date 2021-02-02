Адвокат Крестины Хачатурян сообщил, что Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело об убийстве ее отца

Как рассказал Алексей Липцер в эфире радиостанции «Эхо Москвы», это сделано по ходатайству со стороны защиты. Так же адвокат добавил, что мера пресечения в виде запрета определенных действий обеим сестрам оставлена без изменений. По словам Липцера, Мосгорсуд посчитал, что прежде чем рассматривать дело сестер, нужно дать правовую оценку действиям их отца в отношении них. Сторона защиты утверждает, что девушки пошли на убийство из-за того, что отец их насиловал.

Подробнее об этом деле Алексей Липцер расскажет в нашем эфире сегодня после 8-30 в программе «Утренний разворот».

