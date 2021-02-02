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03:12, 02 февраля 2021

Союз журналистов предложил разработать единый знак сотрудника СМИ для работы на митингах

Обращение главы Союза к МВД, Роскомнадзору и Росгвардии опубликовано на его сайте. Там также говорится, что, согласно поправкам в закон о митингах от 30
декабря, разработкой такого знака должен заниматься Роскомнадзор.
По данным Союза журналистов, во время протестов 23-го и 31-го января были задержаны почти 100 сотрудников СМИ, несмотря на то, что практически у всех при себе были пресс-карты и редакционные задания. Как правило, всех задержанных журналистов быстро отпускали, однако в процессе задержания некоторых побили.



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