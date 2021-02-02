В Ленинградской области инициировали проверку в отношении матери 11-летней школьницы, задержанной на митинге

Сообщение появилось на официальном сайте региональной уполномоченной по правам ребенка Тамары Литвиновой.

Девочку из поселка Токсово задержали на акции 31-го января в Петербурге. По данным уполномоченной, мать девочки знала о ее планах, но не остановила сознательно, чем поставила под угрозу ее жизнь и здоровье. Из-за этого матери также пригрозили уголовным делом по статье «оставление в опасности» — максимальное наказание по ней год лишения свободы.

Во время и после протестов в Петербурге в минувшее воскресенье задержали более 1300 человек. В целом по стране – свыше 5600.