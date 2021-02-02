Власти Казахстана планируют разделить жителей на группы в зависимости от риска заражения коронавирусом

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития республики. Там разработали мобильное приложение, которое присваивает пользователю определенный цвет, от статуса максимального риска – красного – до минимального зеленого. В соответствии с ними приложение генерирует для пользователя цифровой код, который нужно будет предъявлять для доступа в разные общественные места – кинотеатры, фитнес-центры и так далее.

