Минэкономразвития прогнозирует, что скорость восстановления экономики будут зависеть от темпов вакцинации

Об этом агентству Интерфакс рассказала замглавы ведомства Полина Крючкова. Она также отметила, что снижение российского ВВП в 2020-м оказалось не таким глубоким, как в большинстве западных стран.

Из-за пандемии и кризиса ВВП страны по итогам минувшего года упал на 3,1 процента – это самое резкое снижение с 2009-го года. Тем не менее, ранее Центробанк прогнозировал еще более глубокое падение — на 4-4,5 процента.