Муниципальный депутат Илья Яшин сообщил, что занял последнюю свободную койку в спецприемнике, в котором будет отбывать административный арест. Об этом он написал в своем твиттере.

Политику присудили 10 суток по статье КоАП о неповиновении полицейскому на несогласованной акции протеста 31-го января в Москве. Также его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Отбывать арест Яшина доставили в спецприемник в районе Бирюлево.