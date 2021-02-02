Суды в Петербурге арестовали более ста участников несогласованной акции 31-го января, передает агентство ТАСС со ссылкой на статистику объединенной пресс-службы городских судов. Сроки до 15 суток получили 109 человек. Еще 170 человек оштрафовали на суммы до 20 тысяч рублей.

Очередные акции протеста против ареста политика Алексея Навального в минувшее воскресенье прошли по всей стране, одна из самых массовых – в Петербурге. Здесь задержали, по данным ОВД-инфо, около тысячи человек, больше – только в Москве, свыше полутора тысяч. При этом к некоторым задержанным в Петербурге, по данным СМИ, применяли электрошокеры или избивали.