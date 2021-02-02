В Петербурге задержали второго подозреваемого в нападении на силовиков на акции 31 января

Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Ведомство пишет, что подозреваемому 31 год, он из Архангельской области. Согласно материалам дела, он вместе с неизвестными применил насилие в отношении сотрудников МВД на Сенной площади. В чем именно оно заключалось, не уточняется.

Задержанному избирают меру пресечения.

Ранее СК сообщало о задержании другого уроженца Архангельской области, который толкнул полицейского, после чего тот достал табельное оружие.