Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Ведомство пишет, что подозреваемому 31 год, он из Архангельской области. Согласно материалам дела, он вместе с неизвестными применил насилие в отношении сотрудников МВД на Сенной площади. В чем именно оно заключалось, не уточняется.
Задержанному избирают меру пресечения.
Ранее СК сообщало о задержании другого уроженца Архангельской области, который толкнул полицейского, после чего тот достал табельное оружие.
В Петербурге задержали второго подозреваемого в нападении на силовиков на акции 31 января
Об этом сообщается на сайте регионального СК.