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01:20, 02 февраля 2021

Израиль и Косово установили дипломатические отношения

Балканское государство пообещало открыть свое посольство в Иерусалиме в ближайшее время.
Косово – это еще одно из мусульманских государств, нормализовавших отношения с Израилем при посредничестве команды экс-президента США Дональда Трампа. Именно при нем в 2017-м США одним из первых государств перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Многие страны признают суверенитет Израиля только над западной половиной Иерусалима, а восточную официально считают частью Палестины.



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