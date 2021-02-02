Совбез ООН сегодня проведет экстренное заседание, посвященное ситуации в Мьянме

Ожидается, что заседание будет закрытым и пройдет в формате видеоконференции.

Военные задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина и объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Они выразили несогласие с итогами выборов, которые прошли еще в конце прошлого года. Они

Премьер Великобритании Борис Джонсон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвали произошедшее военным переворотом. Президент США Джо Байден заявил о поддержке демократии в Мьянме и пригрозил возобновить санкции. В Кремле заявили, что изучают ситуацию.