Следственный комитет продлил срок предварительного следствия по делу Фонда борьбы с коррупцией – он признан в России иностранным агентом. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, до 3 мая продлили не только следствие по делу организации, но и арест счетов родственников его основателей – Алексея Навального и Ивана Жданова.

Уголовное дело возбудили в августе позапрошлого года. По версии правоохранителей, ФБК в 2016-м – 18-м годах легализовал как пожертвования 75 с половиной миллионов рублей, полученных незаконным путем. В ФБК обвинения отрицают.