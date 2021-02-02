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01:14, 02 февраля 2021

Заместитель главреда телеграм-канала Mash объявил о своем уходе после публикации репортажа из дворца под Геленджиком

Сергей Титов подчеркнул, что с большой любовью относится к холдингу, в который входит Mash, но в то же время отметил, что редакция действовала – цитата «под диктовку, «как в СССР».
Объект на мысе Идокопас в январе показал в своем фильме «Дворец для Путина» Алексей Навальный – расследование набрало более 100 миллионов просмотров. После этого Mash опубликовал 10-минутный репортаж из дворца, в котором показал, что все здание находится на черновом этапе отделки. Владельцем недвижимости себя объявил миллиардер Аркадий Ротенберг.



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