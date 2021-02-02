МВД перекроет несколько улиц в Москве в день суда над Алексеем Навальным

Как говорится в сообщении столичного управления МВД, будет ограничено движение по трем улицам в районе Мосгорсуда, где в 10 утра начнется слушание. Движение ограничат за час до этого. Открытой для движения останется Краснобогатырская улица.

Суд рассмотрит ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный – это 3,5 года – по делу Ив Роше. Изначально заседание должно было проходить в Симоновском суде, но из-за большого количества заявок от журналистов его решено было сделать выездным и перенести в более просторное здание Мосгорсуда.