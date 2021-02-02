Международная федерация хоккея сегодня объявит, где пройдет Чемпионат мира 2021 года

С большой долей вероятности матчи турнира пройдут только в Латвии.

Международная федерация хоккея склоняется к варианту проведения чемпионата мира в Латвии без привлечения второй страны, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией. Турнир изначально планировалось провести в Минске и Риге. Однако под давлением правозащитных организаций и крупных спонсоров IIHF лишила белорусскую столицу права проведения Чемпионата. Заменить Минск изъявили желание Братислава и датский Хернинг. Но 26 января президент IIHF Рене Фазель сообщил, что с учетом сложностей с логистикой в период пандемии коронавируса федерация хочет, чтобы чемпионат мира прошел в одной стране. По словам источника, латвийская сторона готова предоставить все условия для единоличного проведения чемпионата мира. Матчи турнира при таком раскладе могут пройти в Риге и Даугавпилсе.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня с участием 16 лучших сборных планеты.