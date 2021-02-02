В ВОЗ объявили, что пандемия с середины января идёт на спад

Там также предупредили, что сейчас крайне важно соблюдать ограничительные меры.

Третью неделю подряд по миру снижается число известных новых случаев заражения Covid-19, и это обнадёживающая новость – сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Это говорит о том, что вирус можно контролировать, даже несмотря на появление уже нескольких разных штаммов болезни – цитирует главу ВОЗ агентство ТАСС. Он добавил, что далее будет «исключительно важно» соблюдать меры предосторожности.

Еще Гебрейесус отметил, что четыре из десяти смертей от коронавируса в мире остаются незарегистрированными. Он предположил, что в связи с этим необходимы новые срочные инвестиции для усиления информационных систем во всех странах.

В то же время ранее ВОЗ также призвала Великобританию, США и Европейский союз отложить массовую вакцинацию от коронавируса. В организации считают, что странам было бы логичнее сначала привить только людей из групп риска и медработников, а затем поделиться вакциной с другими государствами, которые не могут обеспечить себя препаратами.

За всё время больше всего случаев коронавируса – это 26 миллионов, выявили в США. За ними идёт Индия – 10 миллионов, Бразилия – 9. А потом – Соединённое Королевство и Россия, где выявили по 3 миллиона 800 тысяч заразившихся.