Мосгорсуд Москвы рассмотрит требования о замене условного срока Алексея Навального на реальный

Власти считают, что политик вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции.

Иск Федеральной службы исполнения наказаний должен был рассматривать Симоновский суд, но из-за повышенного интереса со стороны журналистов заседание накануне перенесли в Московский городской суд. Навальный согласно приговору по делу «Ив Роше» получил три с половиной года условно и испытательный срок, который был продлен до конца прошлого года.

По данным ФСИН, еще до отравления в августе оппозиционер несколько раз нарушил обязательство о явке в уголовно-исполнительную инспекцию. Не отмечался он и после выписки из берлинской клиники «Шарите» в октябре. Также Навальный стал фигурантом очередного уголовного разбирательства – на этот раз о клевете на ветерана. Поэтому политик заслуживает лишения свободы.

Навальный после возвращения в Москву был помещен под стражу в Матросскую тишину. Сегодня его доставят в Мосгорсуд на заседание.

Соратники Навального ранее заявляли о намерении провести несанкционированную акцию в день судебного заседания.

Как передает ТАСС, ГИБДД Москвы перекроет ряд улиц у Мосгорсуда на время заседания по делу Алексея Навального.