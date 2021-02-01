Авиакомпании и персонал аэропортов США будут информировать власти о случаях нарушения пассажирами масочного режима

Американские авиакомпании и персонал аэропортов будут информировать власти о любых случаях нарушения пассажирами масочного режима. Как передает CNN, это следует из обновленных директив Управления транспортной безопасности страны. Авиакомпаниям предписано «принимать все возможные меры» для того, чтобы не допускать нарушителей к полетам. Мера вводится в соответствии с указом президента США Джо Байдена от 21 января, согласно которому жители должны носить маски в общественном транспорте и на территории, которая принадлежит федеральному правительству.
2021-02-01T23:08:18+03:00
2021-02-01T23:08:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2783640-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:08, 01 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Популярное за неделю
26 января: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)