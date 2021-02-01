Авиакомпании и персонал аэропортов США будут информировать власти о случаях нарушения пассажирами масочного режима

Американские авиакомпании и персонал аэропортов будут информировать власти о любых случаях нарушения пассажирами масочного режима. Как передает CNN, это следует из обновленных директив Управления транспортной безопасности страны. Авиакомпаниям предписано «принимать все возможные меры» для того, чтобы не допускать нарушителей к полетам. Мера вводится в соответствии с указом президента США Джо Байдена от 21 января, согласно которому жители должны носить маски в общественном транспорте и на территории, которая принадлежит федеральному правительству.