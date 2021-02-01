Две женщины получили ранения и травмы в метро Брюсселя в результате нападения вооруженного ножом злоумышленника. Об этом сообщила полиция по итогам инцидента. Власти подчеркнули, что речь идет не о теракте, а о бытовой ссоре. Мужчина нанес несколько ударов ножом своей сожительнице в вагоне метро в коммуне Моленбек. Убегая, он толкнул другую женщину, которая тоже пострадала. Нападавший задержан. В результате инцидента станция метро, на которой произошло нападение, была закрыта на несколько часов, пока полиция вела следственные действия. Брюссельская коммуна Моленбек считается одной из наиболее бедных и неблагополучных в столице. Именно здесь обосновались террористы, организовавшие теракты в Париже в 2015 году, а также в аэропорту и метро Брюсселя в 2016-м.
2021-02-01T23:07:36+03:00
2021-02-01T23:07:36+03:00
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23:07, 01 февраля 2021
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