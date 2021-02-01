Падение экономики в России в 2020 году превысило 3%. Это следует из предварительной оценки ВВП по данным Росстата. Как отмечает РБК, это максимальный спад экономики с 2009 года. Снижение ВВП Росстат связывает с ограничительными мерами по коронавирусу и падением мирового спроса на энергоресурсы
2021-02-01T23:06:39+03:00
2021-02-01T23:06:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 01 февраля 2021
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