Падение экономики в России в 2020 году превысило 3%. Это следует из предварительной оценки ВВП по данным Росстата. Как отмечает РБК, это максимальный спад экономики с 2009 года. Снижение ВВП Росстат связывает с ограничительными мерами по коронавирусу и падением мирового спроса на энергоресурсы