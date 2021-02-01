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23:05, 01 февраля 2021

ВШЭ расторгла договор с преподавателем Анной Велликок, которую арестовали на 14 суток за репост поста об акции

Высшая школа экономики расторгла договор с преподавателем Анной Велликок, которую арестовали на 14 суток за репост поста об акции 23 января сотрудника ФБК (российские власти считают ФБК иностранным агентом) Георгия Албурова. Как пишет студенческое издание DOXA, вуз также удалил данные о Велликок со страницы ее магистерской программы. В пресс-службе ВШЭ объяснили, что Велликок должна была вести занятия в начале февраля, но из-за ее ареста договор не может быть исполнен, а перенос занятий невозможен.



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