Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля. Такое решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Авиасообщение с Великобританией было прервано 22 декабря в связи с появлением на территории Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса.