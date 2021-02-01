Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля. Такое решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Авиасообщение с Великобританией было прервано 22 декабря в связи с появлением на территории Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса.
2021-02-01T22:33:00+03:00
2021-02-01T22:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 01 февраля 2021
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