Неизвестный с ножом ранил нескольких человек в столице Бельгии

Полиция сомневается, что речь идёт о теракте.

Полиция уже арестовала мужчину, который накинулся с ножом на пассажиров на одной из станций метро на западе Брюсселя. Местные СМИ передают, что он успел ранить около пяти человек. Насколько серьёзно они пострадали – не известно.

Нападение произошло еще днём. Из-за него в этом районе временно перекрыли движение метро. Бельгийские СМИ уточняют, что инцидент случился неподалёку от коммуны Моленбек-сен-Жан, где проживают многочисленные общины выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. Именно там когда-то обосновались террористы, которые несли ответственность за теракты в Париже и Брюсселе пятилетней давности.

Также по данным бельгийской газеты Dernier Heur в полиции не расценивают произошедшее как теракт. Издание отмечает, что мужчина, о котором идёт речь, напал с ножом на свою подругу.

Тем временем в российском посольстве рассказали агентству РИА «Новости», что российских граждан среди пострадавших нет.