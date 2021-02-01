Полиция задержала в Петербурге 11-летнюю девочку на акции в поддержку политика Алексея Навального. Ее мать сообщила, что не знала о планах дочери. Чиновники утверждают обратное.

Варвара в воскресенье сказала матери, что отправилась на каток и к подружке в гости. Об этом порталу 47-news рассказала её мать Елена. Но девочка поехала из Токсово в центр Петербурга, где полиция задержала её за участие в многотысячной акции протеста. Ранее уполномоченный по правам детей Ленинградской области Тамара Литвинова на официальном сайте сообщила, что Варвара накануне митинга, якобы, рассказала школьному учителю о том, что собирается принять в нём участие. Школа даже уведомила об этом мать, однако та сказала, что воспитывает в дочери самостоятельность, и не остановила девочку. По сообщению омбудсмена? тем самым родители сознательно создали ситуацию, которая угрожала жизни и здоровью ребёнка. За это их могут привлечь по статье УК об оставлении в опасности. По ней виновному грозит штраф или тюремный срок до одного года.

В ближайшее время инцидент рассмотрят на внеплановом заседании местной комиссии по делам несовершеннолетних.