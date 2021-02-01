муниципальный депутат Илья Яшин арестован на 10 суток и оштрафован на 20 тысяч рублей. По решению суда наказание он понесен за участие во вчерашней несанкционированной акции в Москве и отказ подчиниться требованиям полицейского при задержании. Яшин и исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров были задержаны вчера, когда ехали вместе в машине. Пивоварова суд арестовал в общей сложности на 29 суток по статьям о повторном нарушении правил участия в акции и неповиновении требованиям представителя власти. И Яшин, и Пивоваров ночь провели в отделе полиции.

Между тем Басманный суд отказался отправить под домашний сотрудника ФБК (российские власти считают ФБК иностранным агентом) Николая Ляскина по т.н. «санитарному» делу о нарушении эпидемиологических норм на несогласованной акции в Москве 23 января. Ляскину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 23 марта. Ему нельзя выходить из квартиры, за исключением ежедневных прогулок и пользоваться интернетом. Ранее суд отправил под домашний арест в рамках того же дела несколько соратников Навального, включая его брата Олега.