Суд отказался отправить под домашний арест активиста ФБК Ляскина

Николаю Ляскину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 23 марта 2021 года. Ляскину запрещено находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки в период с 16:00 до 18:00, общаться с иными участниками по данному уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и «использовать средства связи и информационно-телекоммуникационной сети интернет», сказали в суде.

Напомним, российские власти считают ФБК иностранным агентом.