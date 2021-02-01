Вопрос с местом проведения Чемпионата мира по хоккею 21-го года остается открытым. Президент Международной Федерации хоккея Рене Фазель заявил ТАСС, что говорить об окончательном выборе места турнира пока преждевременно. По его словам, завтра совет ИИХФ обсудит варианты с датским Хернинге, Латвией и Братиславой.

Часть матчей изначально планировалась в Белоруссии, но эту страну лишили чемпионата из-за политики Александра Лукашенко.