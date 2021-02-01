SpaceX на сутки перенесла из-за непогоды запуск новой группы интернет-спутников Starlink

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 интернет-спутников системы Starlink, готовившийся во вторник, перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик SpaceX. Запуск теперь предполагается осуществить 3 февраля в 05:57 по времени Восточного побережья США (в 13:57 МСК) со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.
2021-02-01T21:35:28+03:00
2021-02-01T21:35:28+03:00
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21:35, 01 февраля 2021
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