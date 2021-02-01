Басманный суд продлил до мая арест счетов родственников Алексея Навального и директора ФБК Ивана Жданова. Как сообщили ТАСС в суде, в общей сложности арестовано более 130 счетов. Следствие по делу о легализации фондом 75 миллионов рублей также продлено до мая. ФБК внесен Минюстом в реестр иноагентов. В связи с деятельностью фонда возбуждено несколько уголовных дел.

Самым резонансным расследованием фонда стала история с так называемым дворцом Путина в Геленджике. Президент свою причастность к этой недвижимости категорически отверг, а миллионер Аркадий Ротенберг недавно заявил, что дворец принадлежит ему.