Z Архив новостей новости
5 1 6 251
21:05, 01 февраля 2021

100-летний ветеран Второй мировой, собравший 33 млн фунтов стерлингов для британских врачей, заразился коронавирусом

100-летний ветеран Второй мировой войны, капитан Том Мур, собравший 33 миллиона фунтов стерлингов для британских врачей во время пандемии, сам заразился коронавирусом. По словам членов его семьи, последнее время капитан Мур лечился от пневмонии, а на прошлой неделе его тест на коронавирус показал положительный результат. 31 января его положили в больницу из-за проблем с дыханием. Представитель семьи Мур заявил BBC News, что Мур пока не сделал прививку от коронавируса.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 января Поздравить…

5 252 6 6072 26.01
Новости

фото ТАСС Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике Миллиардер, которого СМИ часто называют другом Путина, сказал об этом в интервью телеграм-каналу Mash…

5 181 6 91228
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 300 6 19452 27.01
Новости

Певчих: ФБК* планирует продолжить расследования, связанные с Путиным Об этом руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией* Мария Певчих сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы»...

5 71 6 6101
Новости

фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Дмитрий Медведев считает неприемлемым и циничным выводить людей на улицы в пандемию коронавируса В интервью российским СМИ Медведев заявил, что в период пандемии любые сборища опасны, и могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют…

5 78 6 7117
Новости

Президент США Джо Байден призвал российское руководство освободить Алексея Навального Также Байден в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о вмешательстве в выборы в прошлом году в США и об одной из крупнейших кибератак на американские ведомства и компании…

5 51 6 32339
Новости

Спикер Госдумы Володин допустил введение уголовного наказания за призывы ввести санкции против граждан России По его словам, это положение может появиться ко второму чтению соответствующего законопроекта…

5 55 6 6388
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 42 6 5434 08:37
8читать ;смотреть
Новости

фото: скриншот видео Щербинский суд Москвы оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей Защита будет обжаловать данное решение суда, так как считает его необоснованным…

5 68 6 9460
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 138 6 20146 10:27
Новости

Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…

5 80 6 81097
Новости

фото: Житенев Артем / ТАСС Путин поручил Генпрокуратуре проанализировать практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму Также глава государства распорядился к лету рассмотреть вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека…

5 40 6 5970
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Массовые протесты и современный мир Нынешние протесты сильно проигрывают гражданскому движению второй половины XX века именно отсутствием собственной политической составляющей…

5 92 6 14256 26.01
Новости

фото: Михаил Терещенко / ТАСС Патриарх Кирилл на фоне протестов заявил о кризисе молодого поколения По его словам, молодежь под влиянием СМИ и интернета буквально впадает в безумие и теряет жизненные ориентиры…

5 45 6 9587
Блоги

+ Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» 06:05 Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» Это вебинар от комитета по образованию «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица»...

5 200 6 32217 26.01
8читать ;смотреть
Новости

фото: Штукина Екатерина / ТАСС Медведев: Российские власти технологически готовы к отключению от глобального интернета В то же время, по словам заместителя председателя Совета безопасности России, пока нет никаких признаков того, что это произойдет…

5 161 6 28220

Популярное за неделю

Новости

Президент союза офицеров группы «Альфа» Филатов считает, что меры по пресечению митингов были беспрецедентными Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы»...

5 13 6 54775
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Доцент-расчленитель Соколов не успел узнать волшебное слово, которым в России снимаются все абсолютно вопросы. Он бы мог просто сказать, что у него забрало запотело…

5 45 6 124011 27.01
#слушать 52:31 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

26 января: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 4 6 2469 26.01
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Три вопроса к Владимиру Путину Владимир Путин говорит, что не смотрел фильм Навального, но может твердо сказать, что ни он, ни его родственники не владеют дворцом в Геленджике. Однако в фильме Навального утверждается ровно то же самое…

5 240 6 388832 26.01
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Как сегодня перераспределяется национальное богатство в России Как сегодня перераспределяется национальное богатство в России История с дворцом в Геленджике заставляет смотреть на глубинные экономические процессы, происходящие в нашей стране…

5 226 6 342501 26.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8983245
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4797271

Сегодня в эфире