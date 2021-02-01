100-летний ветеран Второй мировой, собравший 33 млн фунтов стерлингов для британских врачей, заразился коронавирусом

100-летний ветеран Второй мировой войны, капитан Том Мур, собравший 33 миллиона фунтов стерлингов для британских врачей во время пандемии, сам заразился коронавирусом. По словам членов его семьи, последнее время капитан Мур лечился от пневмонии, а на прошлой неделе его тест на коронавирус показал положительный результат. 31 января его положили в больницу из-за проблем с дыханием. Представитель семьи Мур заявил BBC News, что Мур пока не сделал прививку от коронавируса.
2021-02-01T21:05:06+03:00
2021-02-01T21:05:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2783612-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:05, 01 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Популярное за неделю
26 января: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)