100-летний ветеран Второй мировой, собравший 33 млн фунтов стерлингов для британских врачей, заразился коронавирусом

100-летний ветеран Второй мировой войны, капитан Том Мур, собравший 33 миллиона фунтов стерлингов для британских врачей во время пандемии, сам заразился коронавирусом. По словам членов его семьи, последнее время капитан Мур лечился от пневмонии, а на прошлой неделе его тест на коронавирус показал положительный результат. 31 января его положили в больницу из-за проблем с дыханием. Представитель семьи Мур заявил BBC News, что Мур пока не сделал прививку от коронавируса.