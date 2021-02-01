Люблинский суд арестовал журналиста издания The Insider Олега Пшеничного. Как рассказала РИА «Новости» адвокат Оксана Опаренко, он получил 8 суток по обвинению в препятствовании движению транспорта на вчерашней несанкционированной акции в Москве, на которую пошел как частное лицо.
2021-02-01T21:03:42+03:00
2021-02-01T21:03:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 01 февраля 2021
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