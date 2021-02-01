Муниципальный депутат Илья Яшин арестован на 15 суток и оштрафован на 20 тысяч рублей. По решению суда наказание он понесен за участие во вчерашней несанкционированной акции в Москве и отказ подчиниться требованиям полицейского при задержании.

Яшин и исполнительный директор Открытой России Андрей Пивоваров были задержаны вчера, когда ехали вместе в машине. Пивоварова суд арестовал в общей сложности на 29 суток по статьям о повторном нарушении правил участия в акции и неповиновении требованиям представителя власти.

И Яшин, и Пивоваров ночь провели в отделе полиции.