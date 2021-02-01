Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году пройдет без ограничений по числу зрителей на трибунах. В этом заверил президент ФИФА Джанни Инфантино, чье заявление цитирует Associated Press. Футбольный чиновник выразил уверенность в том, что к моменту Чемпионата мира коронавирус будет побежден.
2021-02-01T20:36:21+03:00
2021-02-01T20:36:21+03:00
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20:36, 01 февраля 2021
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