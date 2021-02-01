Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году пройдет без ограничений по числу зрителей на трибунах. В этом заверил президент ФИФА Джанни Инфантино, чье заявление цитирует Associated Press. Футбольный чиновник выразил уверенность в том, что к моменту Чемпионата мира коронавирус будет побежден.